Derecho a réplica por el violento robo en Cipolletti: la familia pidió preservar su intimidad y seguridad

La víctima del violento robo ocurrido en una vivienda del barrio Rincón Lindo de Cipolletti presentó un derecho de réplica ante Mejor Informado, en el que cuestionó determinados aspectos de la información publicada el pasado 22 de julio y reclamó que se preserve la intimidad, privacidad y seguridad de su familia.

En su presentación, la mujer sostuvo que la publicación incluyó referencias que, a su entender, pueden resultar inexactas, agraviantes o tendenciosas, además de exponer circunstancias vinculadas con la vida privada y familiar.

La víctima remarcó especialmente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ella y sus hijos luego del episodio y señaló que algunas de las personas que participaron del hecho todavía permanecen en libertad, por lo que consideró que la difusión de información que permita individualizar a la familia o identificar el domicilio puede incrementar los riesgos para su seguridad.

En el derecho de réplica, la mujer también puso el foco en que la causa judicial continúa en etapa de investigación y que el hecho está siendo analizado bajo la calificación de “homicidio en instancia de robo”, a raíz del fallecimiento posterior de uno de los individuos que habría participado del asalto.

Según su relato, al menos cinco personas encapuchadas ingresaron violentamente durante la madrugada a la vivienda, donde se encontraba su hija, de 13 años, junto con otros integrantes de la familia.

La mujer sostuvo que las circunstancias concretas del episodio y las responsabilidades que pudieran corresponder deben ser determinadas por la Justicia, y cuestionó que hipótesis o elementos que todavía están bajo investigación puedan ser presentados como conclusiones definitivas.

También pidió que se diferencien claramente los hechos que están acreditados de aquellos que continúan siendo materia de investigación o que fueron planteados como hipótesis.

En su presentación, la víctima solicitó al medio: rectificar cualquier información que resulte inexacta, errónea, agraviante o tendenciosa; cesar con la difusión innecesaria de datos personales o familiares que permitan identificar a quienes viven en el domicilio y evitar reproducir o reiterar información cuya difusión pueda resultar innecesaria o desproporcionada respecto del hecho investigado.

La mujer aclaró que su planteo “no pretende limitar la libertad de prensa ni el derecho de la sociedad a ser informada”, sino reclamar que ese ejercicio respete los derechos vinculados con la intimidad, privacidad, honor, imagen, vida familiar y seguridad personal de las víctimas.

Finalmente, solicitó que el derecho de réplica sea publicado íntegramente y con características de difusión similares a las de la publicación original, invocando para ello las normas constitucionales y convencionales que considera aplicables.

El siguiente es el texto completo presentado por la víctima, con fecha 8 de septiembre de 2026:

Por medio de la presente se ejerce formalmente el derecho de réplica y rectificación respecto de la publicación efectuada por ese medio con fecha 22 de julio del corriente año en relación con el hecho delictivo ocurrido en un domicilio particular de la ciudad de Cipolletti en Barrio Rincón Lindo.

El presente planteo se formula con fundamento en el artículo 27 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional conforme al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y en las garantías de intimidad y vida privada reconocidas por el ordenamiento constitucional y convencional.

La publicación cuestionada contiene información y referencias cuya exactitud, alcance y forma de presentación pueden resultar inexactos, falsos, agraviantes o tendenciosos, generando una exposición innecesaria de circunstancias o datos filiatorios, vinculadas con la esfera privada y familiar afectando directamente derechos personalísimos y además, expone a mi familia y a la suscripta, en una situación de mayor inseguridad y vulnerabilidad a la que estamos atravesando, no debiendo olvidarse que aún hay personas que participaron del hecho que deambulan por las calles como cualquier ciudadano honesto.

Corresponde destacar que el hecho delictivo al que hace referencia la nota publicada por este medio, se encuentra bajo investigación judicial, bajo calificación de “homicidio en instancia de robo”, a raíz del fallecimiento posterior de uno de los al menos cinco individuos involucrados que ingresaron encapuchados de manera violenta en horas de la madrugada al domicilio particular, donde estaba pernoctando mi hija de tan solo 13 años, poniendo en riesgo la vida de los integrantes de la familia. Las circunstancias del hecho y las responsabilidades que eventualmente correspondan deberán ser determinadas exclusivamente por la Justicia, en la cual depositamos nuestra confianza y ante la cual nos pusimos a disposición desde el primer momento, por lo que no corresponde a los medios de comunicación presentar como definitivas o tendenciosas cuestiones que aún se encuentran bajo investigación incluyendo hipótesis que a la fecha fueron descartadas por improcedentes.

Asimismo, la difusión de datos que permitan identificar o individualizar el domicilio, la vida familiar o sus integrantes afecta derechos vinculados con la intimidad, privacidad y seguridad, sin que ello resulte necesario para informar sobre el hecho delictivo. Particularmente, se solicita preservar la identidad y privacidad de los miembros de la familia, ajenos al objeto de juzgamiento.

En consecuencia, SE INTIMA a este medio a:

1. Rectificar toda información relativa al hecho que se investiga, sea inexacta, errónea, agraviante o tendenciosa, diferenciando los hechos acreditados de aquellos que permanecen bajo investigación o fueran meras conjeturas periodísticas.

2. Cesar en la difusión innecesaria de datos personales o familiares que permitan identificar o exponer a quienes habitan el domicilio particular.

3. Abstenerse de reproducir, actualizar o reiterar datos cuya difusión resulte innecesaria o desproporcionada respecto del objeto de la investigación.

Se deja expresamente establecido que este planteo no pretende limitar la libertad de prensa ni el derecho de la sociedad a ser informada, sino exigir dentro de la normativa vigente que dicho ejercicio tenga como limite la afectación de los derechos personalísimos vinculados con la intimidad, privacidad, honor y reputación, imagen, vida familiar y seguridad personal de las víctimas

Se solicita que el presente derecho de réplica sea publicado en plazo no mayor de 24hs de recibida, en forma íntegra y sin modificaciones, con similar relevancia, ubicación, características y alcance de difusión que la publicación original, incluyendo, en su caso, los mismos canales y plataformas digitales utilizados para su difusión, bajo apercibimiento de ejercer las acciones administrativas y legales que correspondan para la tutela efectiva de los derechos afectados.

DNI 23......

Madre de familia, víctima del hecho delictivo junto a sus hijos.

8 de septiembre de 2026