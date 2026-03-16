Una maniobra que terminó en tragedia

Un motociclista murió este domingo por la mañana en Plaza Huincul después de perder el control de su moto y sufrir un violento impacto contra un poste de luz.

El siniestro ocurrió poco después de las 7 en el cruce de Avenida Benito Pérez y Nahuel Huapi, en el barrio Universitario.

De acuerdo con las primeras pericias y testimonios recabados en la zona, el conductor circulaba a alta velocidad por la avenida cuando llegó a la esquina e intentó esquivar un reductor de velocidad por un costado.

Derrape, cordón cuneta y el golpe final

En esa maniobra el motociclista perdió el dominio del rodado y comenzó a derrapar, en un sector donde había barro sobre la calzada.

La moto terminó subiendo al cordón cuneta y el conductor salió despedido, impactando de lleno contra un poste de luz.

El golpe fue extremadamente violento y le provocó graves lesiones en la cabeza.

Traslado urgente, pero no lograron salvarlo

Automovilistas que pasaban por el lugar fueron los primeros en asistir al joven mientras se daba aviso a los servicios de emergencia.

Minutos después llegó personal del Comando Radioeléctrico y de Tránsito de Plaza Huincul, que coordinó el traslado urgente al hospital.

A pesar de los esfuerzos médicos para reanimarlo, el motociclista murió poco después de ingresar al centro de salud.

Quién era la víctima

La víctima fue identificada como Nelson Nicolás Gatica, quien circulaba solo en una moto de 150 centímetros cúbicos al momento del siniestro.

Su fallecimiento fue confirmado alrededor de las 8 de la mañana.

La investigación sigue en marcha

Tras el hecho tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, que dispuso distintas diligencias para reconstruir con precisión lo ocurrido.

Aunque las primeras pericias indican que no habrían participado otros vehículos, los investigadores avanzarán con entrevistas a testigos y el relevamiento de cámaras de seguridad del sector para completar la reconstrucción del siniestro.