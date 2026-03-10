¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Marzo, Neuquén, Argentina
Violencia extrema

“El Ángel sacó un arma”: en una pelea callejera en Plaza Huincul, un joven le disparó a otro y el video se hizo viral

El enfrentamiento ocurrió en la madrugada de este martes en la Plaza de la Convivencia. Un joven resultó herido de un disparo en una pierna. Detuvieron a dos personas. 

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 10:53
En plena madrugada, dos grupos de jóvenes protagonizaron una violenta pelea en la Plaza de la Convivencia, en la ciudad de Plaza Huincul, que terminó con un joven herido de arma de fuego y la detención de dos personas.

El enfrentamiento comenzó cuando bajaron de sus vehículos y empezaron a golpearse. Según quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, se puede escuchar el momento en que una de las personas que se encontraba en un vehículo observando la peligrosa escena, advierte que uno de los involucrados saca un arma de fuego.

- "No… sacó un arma amiga, sacó un arma"
- "¿Quién?"
- "El Ángel, sacó un arma"

En las imágenes también se escuchan al menos cuatro disparos, que provocaron el pánico entre los transeúntes y personas que circulaban por el lugar.

El hecho se produjo alrededor de las 3:30 de la madrugada, según informó Cutral Co al Instante. Tras la violenta pelea, un joven resultó herido de arma de fuego en una pierna. Fue trasladado de inmediato a la guardia del Hospital de Complejidad Media, donde recibió atención médica.

Tras tomar conocimiento del incidente, la Policía inició un operativo que permitió la demora de los dos presuntos autores, ambos varones, y el secuestro del vehículo en el que se movilizaban, un Gol Trend de color blanco. Los aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía única de la región, mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de cada uno en los hechos.

