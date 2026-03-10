En plena madrugada, dos grupos de jóvenes protagonizaron una violenta pelea en la Plaza de la Convivencia, en la ciudad de Plaza Huincul, que terminó con un joven herido de arma de fuego y la detención de dos personas.

El enfrentamiento comenzó cuando bajaron de sus vehículos y empezaron a golpearse. Según quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, se puede escuchar el momento en que una de las personas que se encontraba en un vehículo observando la peligrosa escena, advierte que uno de los involucrados saca un arma de fuego.

- "No… sacó un arma amiga, sacó un arma"

- "¿Quién?"

- "El Ángel, sacó un arma"

En las imágenes también se escuchan al menos cuatro disparos, que provocaron el pánico entre los transeúntes y personas que circulaban por el lugar.

El hecho se produjo alrededor de las 3:30 de la madrugada, según informó Cutral Co al Instante. Tras la violenta pelea, un joven resultó herido de arma de fuego en una pierna. Fue trasladado de inmediato a la guardia del Hospital de Complejidad Media, donde recibió atención médica.

Tras tomar conocimiento del incidente, la Policía inició un operativo que permitió la demora de los dos presuntos autores, ambos varones, y el secuestro del vehículo en el que se movilizaban, un Gol Trend de color blanco. Los aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía única de la región, mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de cada uno en los hechos.