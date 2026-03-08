La decisión que terminó en una tragedia

Un conductor fue imputado por homicidio simple con dolo eventual y lesiones luego del choque frontal ocurrido el sábado por la mañana en la Ruta Nacional 22, a la altura de Plaza Huincul, que terminó con la muerte de dos policías.

La acusación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal durante una audiencia realizada este domingo. Allí se le atribuyeron dos hechos de homicidio simple con dolo eventual, lesiones graves y lesiones leves.

El juez de garantías Eduardo Egea avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de dos meses.

El momento del impacto

El hecho ocurrió cerca de las 6.45 en el kilómetro 1.324 de la Ruta 22.

Según la investigación preliminar, el acusado manejaba una Toyota Hilux en sentido oeste–este y decidió sobrepasar a otro vehículo.

El adelantamiento ocurrió en un tramo donde la maniobra está prohibida, señalizado con doble línea amarilla.

Al invadir el carril contrario, la camioneta chocó de frente contra una Kia Sorento que circulaba en sentido opuesto.

Las víctimas del choque

En la Kia Sorento viajaban tres hombres.

Como consecuencia del impacto murieron Atilio Contreras, de 60 años, y Julián Iván Zúñiga, de 27, ambos policías que iban como acompañantes.

El conductor del vehículo sufrió lesiones leves.

En la camioneta Toyota Hilux viajaban además tres mujeres, quienes resultaron heridas: dos con lesiones leves y una con lesiones graves.

El dato que cambió la investigación

Después del choque se realizó el test de alcoholemia al conductor imputado.

El resultado fue 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre.

La investigación determinó además que antes de conducir había estado consumiendo bebidas alcohólicas en un boliche de la ciudad.

Para la fiscalía, manejar en ese estado, realizar un sobrepaso y ocupar el carril contrario en un tramo señalizado como prohibido creó un riesgo mortal para quienes circulaban por la ruta.

El pedido de prisión preventiva

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó que el acusado permanezca con prisión preventiva por dos meses mientras continúa la investigación.

El argumento fue la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso.

El juez resolvió que el conductor permanezca detenido durante 14 días mientras avanza la causa por el choque que terminó con la vida de dos policías en la Ruta 22.