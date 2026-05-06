Desarticularon una red organizada de venta de drogas en el barrio Confluencia: imputaron a cinco narcos

Cinco personas fueron acusadas por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén de tener en su poder drogas con fines de comercialización, luego de una serie de allanamientos realizados días atrás en el barrio Confluencia. La audiencia tuvo lugar este martes, donde la fiscal del caso, Silvia Moreira, y el asistente letrado, Pablo Jávega, formularon los cargos correspondientes.

Los imputados, identificados como N.A.M., M.J.S., C.N.A., R.F.M. y J.L.L., enfrentan la acusación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por actuar de manera organizada junto a tres o más personas, en carácter de coautores. Según la fiscalía, los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2026, alrededor de las 18:15, cuando los imputados distribuían la droga en distintos domicilios con la intención de venderla.

La investigación reveló que la sustancia estaba repartida en al menos tres inmuebles ubicados en las calles Richeri y Pelagatti, donde además se secuestraron elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de la droga, como dinero en efectivo, balanzas y envoltorios. En total, se incautaron 133,17 gramos de clorhidrato de cocaína y 135,54 gramos de cannabis sativa.

La fiscalía sostuvo que los acusados actuaban de forma coordinada, con cada uno vinculado directamente a la droga y al dinero secuestrado, ya sea por su presencia en los domicilios, el control de los inmuebles o la tenencia de los estupefacientes.

Todos quedaron detenidos

El juez de garantías Luis Georgetti aceptó la formulación de cargos y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria. En cuanto a las medidas cautelares, el Ministerio Público Fiscal solicitó prisión preventiva para R.F.M. y detención domiciliaria con control electrónico para N.A.M., M.J.S., C.N.A. y J.L.L.

Finalmente, el magistrado resolvió dictar prisión domiciliaria para cuatro de los imputados, quienes cumplirán la medida en domicilios alternativos bajo control electrónico, mientras que R.F.M. permanecerá en prisión preventiva por cinco días hasta que se verifique un domicilio para su eventual detención domiciliaria.

Además, ordenó la prohibición de contacto entre los imputados y con vecinos de las zonas involucradas, la clausura por dos meses de dos viviendas usadas como puntos de venta y el bloqueo por un mes de cuentas de billeteras virtuales para evitar extracción de dinero.

Durante la audiencia, el juez rechazó la formulación de cargos contra un sexto involucrado, J.A.A., al no poder determinarse su participación en los hechos.