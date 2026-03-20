Un kiosco narco fue desbaratado en Catriel. Una pareja joven fue detenida con más de 1,2 kilos de marihuana lista para vender, tres plantas de cannabis en producción y dinero en efectivo, El operativo ordenado por la Justicia Federal de Roca y desarrollado por el personal de la División de Toxicomanía demandó un mes de investigación.

Todo salió a la luz a partir de una denuncia anónima al 0800-DROGAS que alertaba sobre movimientos sospechosos en una vivienda de avenida General Savio al 100. A partir de ese dato, los investigadores empezaron a seguir de cerca el lugar, donde el ir y venir de personas no pasaba desapercibido y dejaba al descubierto un patrón típico de venta de droga al menudeo. Con el paso de los días, la sospecha se transformó en certeza. Durante un mes, el domicilio fue vigilado y se recolectaron pruebas que mostraban una actividad sostenida: no se trataba de algo ocasional, sino de un punto activo donde la droga circulaba de manera constante.

Finalmente, con la orden judicial en mano, el grupo especial COER facilitó la entrada en la vivienda y se terminó de confirmar todo. Dentro de la casa, los efectivos encontraron 1,273 kilos de cogollos de marihuana ya secos, envasados al vacío y listos para su comercialización. Además, dentro de una vieja caja de un utilizario, especialmente adaptada, tenían montado un secadero para finalizar la producción casera de flores.

Pero eso no era todo. En el mismo patio había tres plantas de cannabis en pleno crecimiento. Según estimaciones habituales, cada planta puede producir alrededor de 3 kilos de flores, lo que significa que ese pequeño cultivo tenía el potencial de generar alrededor de 9 kilos de marihuana, una cantidad que evidencia una producción casera con fines claramente comerciales.

Además, el panorama se completaba con elementos típicos de este tipo de actividad. En una cajita metálica, perfectamente acomodados había cigarrillos armados, una balanza digital de precisión utilizada para fraccionar la droga, teléfonos celulares y fertilizantes para sostener el cultivo. También se secuestraron cerca de 400 mil pesos en efectivo, dinero que se presume provenía de la venta de droga al menudeo.

En cuanto a los detenidos, se trata de un hombre de 23 años y una mujer de 25, quienes quedaron involucrados en una causa por infracción a la ley de estupefacientes. La dinámica detectada muestra un funcionamiento aceitado, donde la producción y la venta convivían bajo el mismo techo, alimentando un circuito que operaba a escala barrial pero con un volumen que no pasaba desapercibido.