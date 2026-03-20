Un grave episodio de violencia sacudió la noche del jueves en el barrio 10 de Febrero de Cipolletti, donde vecinos retuvieron y golpearon a un hombre acusado de realizar exhibiciones obscenas frente a un comercio frecuentado por niños. El sospechoso terminó detenido y hospitalizado, mientras la Justicia investiga tanto su conducta como la reacción del grupo que lo atacó.

El hecho se desató en una despensa del barrio, un punto habitual de encuentro para chicos que juegan en la vereda. En ese contexto, el hombre habría ingresado al local y protagonizado una situación aberrante delante de los menores, lo que generó una inmediata alarma entre quienes estaban en el lugar.

A partir de allí, la tensión creció en cuestión de minutos. Primero fue el aviso a la Policía, pero también la difusión en grupos vecinales, lo que encendió la bronca acumulada. No se trataba de un hecho aislado: según relataron en el barrio, ya existían antecedentes recientes con un individuo de características similares.

En ese escenario, varios vecinos decidieron actuar por su cuenta. Con el dato de dónde podría estar, comenzaron a buscarlo por la zona hasta ubicarlo en una vivienda cercana, donde se alojaba junto a otras personas. La situación escaló rápidamente cuando lograron sacarlo del lugar.

Luego, el clima se volvió aún más tenso. El hombre fue reducido, atado y retenido en la vía pública mientras llegaba la Policía. Durante ese lapso, recibió golpes y terminó con heridas visibles, en medio de un grupo alterado que no ocultaba su indignación por lo ocurrido con los chicos.

Cuando finalmente arribó el personal policial, se encontró con una escena cargada de violencia: el sospechoso estaba rodeado, lesionado y bajo control de los vecinos. De inmediato se convocó a una ambulancia y fue trasladado al hospital bajo custodia, mientras se restablecía el orden en el lugar.

Ahora, el caso abrió dos frentes judiciales. Por un lado, la fiscalía dispuso que el hombre quede detenido por el delito de exhibiciones obscenas una vez que reciba el alta médica. Por el otro, también se avanzará para determinar responsabilidades por la agresión sufrida, en un contexto donde el hartazgo social derivó en una peligrosa reacción colectiva