Un intento de ingreso de droga fue frustrado este jueves por la tarde en la Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co, durante un control de rutina sobre pertenencias destinadas a personas alojadas en el lugar.

El episodio se registró alrededor de las 16:40, cuando un hombre llegó al establecimiento con elementos para entregar a un interno. Durante la revisión, el personal advirtió una anomalía en un desodorante tipo roll-on que formaba parte de los objetos. Al abrir el envase, los agentes encontraron en su interior un envoltorio con una sustancia blanca en polvo, lo que activó la intervención de personal especializado.

El personal detectó la sustancia durante un control de rutina

Tras el hallazgo, se convocó al Departamento Antinarcóticos de Cutral Co, que realizó las pruebas correspondientes en el lugar. Según confirmaron fuentes del procedimiento, el test arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, lo que permitió avanzar con las actuaciones vinculadas al caso.

Luego de completar las diligencias y dejar constancia del procedimiento, el visitante fue notificado de la imputación en su contra. Esta persona recuperó la libertad, aunque quedó vinculada a la causa mientras avanza la investigación.