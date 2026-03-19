El pasado lunes 2 de junio de 2025, el camionero Mariano Daniel Ibarra, de 40 años, realizaba una entrega de harina en un comercio de Cutral Co, cuando fue víctima de un violento ataque. Mientras dos de sus compañeros descargaban mercadería, dos hombres ingresaron al vehículo, rompieron un vidrio y robaron un celular, elementos personales y 200 mil pesos en efectivo. Luego le dispararon tres veces en el tórax, heridas que finalmente provocaron su muerte 28 días después en un hospital de la capital neuquina.

Ibarra trabajaba para la empresa Zabalegui de Bahía Blanca, pero era oriundo de Coronel Dorrego, donde residía el resto de su familia. El joven camionero agonizó durante un mes en el hospital Castro Rendón, antes de morir producto de las heridas de bala.

Foto: Amadeo Noticias

Este jueves, un tribunal integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font condenó por unanimidad a los dos hermanos responsables a 13 años y cuatro meses de prisión por homicidio en ocasión de robo. En diciembre, ambos imputados habían reconocido su participación en los hechos mediante un acuerdo judicial, evitando así un juicio largo y reduciendo el sufrimiento de la familia de la víctima.

Durante la audiencia, la jueza Macedo Font destacó que la pena se ajusta a los principios constitucionales y a la finalidad de la sanción, teniendo en cuenta tanto la gravedad del hecho como la colaboración de los acusados en el procedimiento abreviado. “Una acción previamente concertada con división de tarea e inteligencia previa”, indicó.

“La pena justa, razonable, proporcional, respetuosa de los principios constitucionales y finalidad de la pena, adecuada para el hecho por el cual fueron condenados es la de 13 años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo”, manifestó Macedo Font.

Por su parte, el juez Borgonovo subrayó que se trató de “una acción previamente concertada con división de tarea e inteligencia previa”.

La fiscal del caso, Mayra Febrer, manifestó que la condena solicitada fue justa y proporcional, reflejando la seriedad del delito y la planificación detrás del ataque que terminó con la vida de Mariano Ibarra.