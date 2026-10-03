La desesperación de una familia en Parque Norte: policías auxiliaron a un nene que no podía respirar

La desesperación se apoderó de una familia que se encontraba en Parque Norte, en la ciudad de Neuquén, cuando los padres notaron que su hijo de cinco años tenía dificultades para respirar. Ante la situación de emergencia, pidieron ayuda y, afortunadamente, policías que se encontraban cerca intervinieron rápidamente para asistir al niño.

El hecho ocurrió durante la noche de este viernes 2 de octubre, en inmediaciones de la Posta Policial Parque Norte. Personal de la División Motorizada –DEMOSE– fue alertado por transeúntes sobre la presencia de un menor que presentaba dificultades para respirar.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con los padres del niño y actuaron de inmediato ante la urgencia. Los policías realizaron maniobras de Heimlich y lograron que el menor volviera a respirar y estabilizara momentáneamente su estado.

Luego de la primera asistencia, los efectivos solicitaron la presencia de personal médico del SIEN para continuar con la atención. Mientras aguardaban la llegada de los profesionales, los familiares decidieron trasladar al niño por sus propios medios hacia el Hospital Regional.

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría Cuarta brindaron acompañamiento durante el traslado para facilitar el arribo de la familia al centro asistencial. De esta manera, el operativo permitió que el menor pudiera llegar rápidamente al hospital para recibir atención médica.