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Fue estabilizada

Emocionante gesto: policías salvaron con RCP a una nena de 2 años camino al hospital de El Chocón

La nena llegó respirando al hospital, aunque quedó en observación para seguir su evolución de cerca.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 13:30
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El hecho pone en foco la importancia de que las fuerzas de seguridad conozcan cómo realizar RCP.

Una familia vivió momentos de desesperación en la Ruta Nacional 237, cuando se dirigían hacia la Comisaría 42ª de El Chocón para pedir ayuda por una nena de 2 años que no respiraba.

Al llegar al lugar y ver la gravedad de la situación, los policías intervinieron de inmediato y comenzaron un rápido operativo para llegar hasta el hospital.

Sin embargo, durante el recorrido, la pequeña dejó de respirar y fue necesario asistirla en el lugar.

Los efectivos comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras avanzaban hacia el centro de salud. La rápida intervención dio resultado y antes de llegar al hospital, la niña logró recuperar la respiración.

Una vez en el hospital, la pequeña fue recibida por el equipo médico, que continuó con las maniobras de asistencia y consiguió estabilizarla.

La niña quedó en observación, acompañada por su familia, y evoluciona favorablemente. Su estado continuará bajo control de los profesionales durante las próximas horas.

La actuación de los efectivos fue fundamental durante los minutos más críticos de la emergencia. 

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