Milagros volvió a encontrarse con los policías que la asistieron el martes, después de una emergencia que comenzó con una caída de la cama y terminó con la beba de 11 meses sin respirar. El cabo Matías Uribe, integrante de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti, regresó a la vivienda junto al jefe de la unidad, Oficial Inspector Martín Varela.

Esta vez, la escena fue completamente distinta. Milagros estuvo en brazos del cabo Uribe y permaneció rodeada por su mamá y sus familiares, entre sonrisas, abrazos y muestras de cariño. La familia recibió a los efectivos para agradecerles la rápida intervención que permitió asistir a la pequeña.

La familia agradeció la intervención de los policías

La mamá de Milagros expresó su reconocimiento al personal que respondió ante la emergencia. “Agradecidos siempre”, manifestó la mujer al recibir nuevamente a los policías en su casa.

La intervención comenzó el martes, cuando la madre llegó desesperada hasta un puesto policial ubicado en Mosconi y La Plata Este. Los efectivos de la BMA realizaban allí tareas preventivas junto a inspectores de Tránsito cuando recibieron el pedido de auxilio.

El cabo Matías Uribe se trasladó rápidamente hasta la vivienda. Allí encontró a la beba luego de la caída y comprobó que no respiraba. El efectivo inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y continuó con la asistencia hasta que la pequeña recuperó los signos vitales.

Después, la asistencia continuó con el traslado hasta el Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. Efectivos de la Subcomisaría 79° llevaron a la beba y a su mamá en un móvil policial para que los médicos evaluaran su estado.

El reencuentro en la vivienda mostró otra imagen de aquella emergencia. Milagros apareció nuevamente junto a su familia y recibió a los mismos efectivos que habían acudido a ayudarla durante los minutos más críticos.