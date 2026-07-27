Un automóvil que circulaba desde Neuquén hacia General Enrique Godoy despistó este lunes en la Ruta Nacional 22 a la altura del kilómetro 1137, en Chichinales, luego de perder el control por la acumulación de agua sobre la calzada. El móvil de Seguridad Vial de Chichinales, que se encontraba realizando un puesto de prevención en el sector, observó el incidente y asistió de inmediato al conductor, que viajaba solo.

Según informó la Policía, el vehículo impactó con la parte frontal izquierda contra el divisor de carriles tipo New Jersey, lo que provocó daños en el guardabarros delantero. Afortunadamente, el automovilista no sufrió lesiones y pudo continuar viaje hacia su destino. La intervención de los efectivos permitió garantizar la seguridad en la zona y evitar mayores complicaciones en el tránsito.

Las condiciones climáticas suelen generar acumulación de agua y barro en distintos tramos de la Ruta Nacional en el Alto Valle. Las autoridades policiales remarcaron que la combinación de lluvias intensas y la gran circulación vehicular incrementa el riesgo de despistes y colisiones.

Desde el Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales se reiteró la necesidad de extremar las precauciones, mantener la velocidad adecuada, respetar la distancia de seguridad y evitar maniobras riesgosas en sectores donde la calzada esté húmeda. Se recordó además que los operativos preventivos buscan reducir la siniestralidad y garantizar la protección de quienes transitan por rutas provinciales y nacionales.