Trágico accidente en Ruta 22: un hombre murió atrapado dentro de un auto que se incendió

Un dramático accidente de tránsito se registró este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kartódromo, en el tramo que conecta las localidades rionegrinas de Villa Regina y Godoy. Como consecuencia del hecho, un hombre mayor de 70 años perdió la vida al quedar atrapado dentro de un automóvil que fue consumido por las llamas.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo habría sufrido algún tipo de incidente mientras circulaba por la ruta. En circunstancias que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control, rozó el guardarraíl y el automóvil comenzó a incendiarse.

La situación se tornó dramática en cuestión de segundos. El conductor no logró salir del habitáculo y quedó atrapado en el interior del rodado mientras avanzaba el fuego. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, la víctima ya había fallecido.

Fuentes policiales confirmaron que se trata de un vecino de Villa Regina de más de 70 años de edad. Por el momento, no trascendió oficialmente su identidad.

En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios, personal de Criminalística y equipos de Salud, que desplegaron un importante operativo para controlar la situación y realizar las primeras pericias.

Las autoridades intentan establecer qué originó el siniestro y si el incendio se produjo como consecuencia del impacto o por una falla mecánica previa. Los peritajes serán determinantes para reconstruir la mecánica del hecho.

Mientras se desarrollaban las tareas de los peritos y de los equipos de emergencia, se solicitó a los conductores circular con extrema precaución por el sector debido a las restricciones parciales en el tránsito.

La investigación continúa y hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue la causa que desencadenó el fatal desenlace.