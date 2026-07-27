La continuidad de las nevadas intensas y las condiciones meteorológicas adversas obligaron a extender la suspensión de clases en distintos puntos de la provincia. Por disposición del Ministerio de Educación, los Consejos Escolares Andina Sur, Sur I y Sur II confirmaron que este lunes no habrá actividades presenciales en sus respectivas jurisdicciones.

El Consejo Escolar Andina Sur, con sede en El Bolsón, informó que la medida alcanza a la cabecera urbana y rural, además de los parajes de Ñorquincó, El Manso, Río Villegas, El Foyel, Cuesta del Ternero, Mallín Ahogado, Rinconada de Nahuelpan y Fitamich. La decisión se adoptó en función de la acumulación de nieve en caminos y accesos, que dificulta la circulación y pone en riesgo la seguridad de estudiantes y docentes.

En la Zona Sur I, con sede en Ingeniero Jacobacci, la suspensión de clases comprende las localidades de Jacobacci, Comallo, Maquinchao y Clemente Onelli, junto a los parajes rurales de Mamuel Choique, Laguna Blanca, Mencué, Río Chico, Corralito, Naupahuen y Cañadón Chileno. Allí, las nevadas y el hielo en rutas provinciales complican el traslado de alumnos y personal escolar, además de afectar la logística de servicios básicos.

Por su parte, el Consejo Escolar Sur II, con sede en Los Menucos, dispuso la suspensión de actividades en Los Menucos, Aguada de Guerra, Comi Có, El Caín, El Cuy, Maquinchao, Pilquiniyeu, Prahuaniyeu, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Treneta y Yaminué. La medida responde a la necesidad de garantizar seguridad en un contexto de caminos intransitables y temperaturas extremas.

Las autoridades remarcaron que la decisión de suspender clases en toda la región cordillerana y sur de Río Negro busca priorizar la integridad de las comunidades educativas y evitar traslados en condiciones de riesgo. Se recomendó a las familias mantenerse informadas a través de los canales oficiales y aguardar nuevas disposiciones conforme evolucione el temporal.