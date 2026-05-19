Este lunes por la tarde, una camioneta despistó en el kilómetro 2083 de la Ruta Nacional 40 y terminó casi 100 metros debajo del Puente El Pedregoso. A raíz del siniestro vial, se desplegó un importante operativo de emergencia y dos personas debieron ser atendidas por las lesiones sufridas.

Cómo fue el despiste de la camioneta que terminó 100 metros debajo de un puente

A raíz la aire polar que ingresó en la región patagónica en los últimos días, según la información preliminar, la ruta presentaba una marcada formación de hielo. A raíz de la presencia la calzada resbaladiza, el conductor habría perdido el control y terminó a casi 100 metros de la estructura del citado puente.

Una de las víctimas, inconsciente

En la zona del siniestro vial, las personas que trabajaron en el operativo de emergencia encontraron a una persona consciente y sin lesiones de gravedad aparentes cerca de la zona del accidente. Según informan portales de la zona, una segunda persona involucrada en el despiste ya había sido traslada en un vehículo particular para su atención.

Por varias horas, el operativo desplegado incluyó tareas de extricación, estabilización y recuperación del vehículo siniestrado. Tareas que pudieron realizase gracias al apoyo de una grúa.

Quiénes participaron en e operativo tras el despiste de la camioneta blanca

En el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría 28° y personal del hospital provincial Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura, además de los equipos de rescate que trabajaron en el aseguramiento del área y la asistencia a las personas involucradas.

Las actuaciones buscan establecer con precisión cuál fue la mecánica del accidente. Ante este tipo de situaciones, se reitera la necesidad de extremar las precauciones al circular por sectores con presencia de hielo sobre la calzada.