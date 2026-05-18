Un turista brasileño que recorría la Patagonia en una potente BMW R 1250 GS Adventure terminó internado en terapia intensiva luego de chocar violentamente contra un jabalí que se cruzó sobre la destruida e insegura Ruta Nacional 152, a la altura del Parque Nacional Lihué Calel.

El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo, cuando el motociclista brasileño viajaba junto a un grupo de moteros que atravesaban la región a bordo de motos de alta cilindrada. En medio de la travesía, y en un sector donde prácticamente no existen medidas preventivas para advertir sobre la presencia de fauna salvaje, un jabalí irrumpió de golpe sobre la cinta asfáltica.

La escena fue desesperante. El hombre impactó de lleno contra el animal y salió despedido de la BMW GS Adventure, una de las motos más pesadas y robustas del segmento touring. La violencia del golpe fue tan fuerte que el motociclista terminó tendido sobre la ruta con graves lesiones mientras sus compañeros intentaban asistirlo en medio de la conmoción.

Además, el accidente volvió a poner la lupa sobre las condiciones de la Ruta 152, especialmente en cercanías de Lihué Calel, donde conductores denuncian desde hace años la presencia constante de jabalíes y otros animales sueltos,además de los pozos gigantes sobre la calzada. A pesar del peligro permanente, los viajeros aseguran que faltan controles, iluminación, señalización adecuada y medidas concretas para evitar tragedias.

Según se informó, efectivos policiales y personal de emergencia llegaron al lugar para asistir al turista brasileño. Debido a la gravedad de las heridas, el motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Padre Buodo de General Acha a 230 kilómetros del lugar del accidente.

El parte médico confirmó que el hombre sufrió politraumatismos, traumatismo de cráneo y una conmoción cerebral. Aunque permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, se encuentra estable, consciente y lúcido, bajo estricta observación médica.

Mientras tanto, la imponente BMW R 1250 GS Adventure quedó completamente fuera de circulación tras el brutal impacto. La motocicleta fue retirada mediante una grúa y trasladada a sede policial, donde quedó secuestrada en el marco de las actuaciones iniciadas por la Fiscalía.