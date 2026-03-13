Amenaza con destornillador y escape audaz

El 5 de septiembre de 2025, alrededor de las 15:25, un hombre ingresó junto a un cómplice a una farmacia ubicada en Tromen y avenida San Martín, en pleno centro de Plottier. Mientras su acompañante simulaba portar un arma de fuego, el condenado, Sergio Rubén Morán, usó un destornillador para intimidar a las personas presentes, incluso colocando la herramienta en el cuello de una clienta.

Bajo amenazas de muerte, los delincuentes obligaron a las víctimas a dirigirse al depósito y se llevaron teléfonos celulares, perfumes y aproximadamente $300 mil en efectivo antes de escapar en un automóvil.

Cámaras y monitoreo urbano: clave para identificarlos

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del local y del sistema de monitoreo urbano, lo que permitió a la Policía identificar el vehículo y, posteriormente, a los autores. Gracias a allanamientos coordinados por la Fiscalía de Robos y Hurtos y la Brigada de Investigaciones, se logró detener a los sospechosos en distintos puntos de Plottier y Neuquén capital, secuestrando el destornillador y prendas vinculadas al robo.

Condena en procedimiento abreviado

Esta mañana, Morán fue condenado a cinco años de prisión efectiva mediante un procedimiento abreviado, en el que reconoció su responsabilidad. La jueza de garantías Natalia Pelosso homologó el acuerdo presentado por la fiscal Soledad Rangone, declarando al imputado penalmente responsable del delito de robo con arma impropia en calidad de coautor.

El condenado no tenía antecedentes penales, por lo que se aplicó el mínimo previsto para el delito. Además, la jueza lo eximió del pago de costas judiciales y dispuso que comience de inmediato a cumplir la condena.

Impacto y alerta en la comunidad

El robo y la violencia empleada generan preocupación en los vecinos y comerciantes, mostrando cómo herramientas comunes pueden convertirse en armas para delinquir. La combinación de amenazas y planificación dejó una marca clara en quienes presenciaron el hecho y puso en evidencia la rapidez con que los delincuentes actuaron antes de ser atrapados por la Policía.