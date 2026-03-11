Un cruce en rojo que terminó en choque

Un fuerte choque entre una motocicleta y una camioneta se registró en Plottier cuando un conductor intentó cruzar la Ruta 22 pese a que el semáforo estaba en rojo.

El impacto ocurrió en la intersección con calle Zabaleta, uno de los accesos a la ciudad, y quedó registrado por las cámaras del sistema de fotomultas instaladas en el cruce.

La motocicleta circulaba por la ruta cuando la camioneta avanzó para atravesarla. El motociclista no alcanzó a frenar ni a esquivar el vehículo y el choque fue directo.

El motociclista salió despedido

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cayó sobre la calzada y quedó tendido en el lugar.

La camioneta quedó detenida en el sector del cruce después de la colisión. El fuerte impacto hizo que el vehículo de un giro de casi 180° que lo dejó en diagonal, con el frente mirando hacia el lado opuesto. Recién en ese momento, el semáforo cambió a verde.

En un primer momento fue trasladado al hospital de Plottier, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Traslado a Neuquén por la gravedad de las heridas

Debido a las lesiones sufridas en el choque, el motociclista fue derivado posteriormente a un centro de salud de la ciudad de Neuquén para una atención de mayor complejidad.

El estado del conductor de la moto generó preocupación entre quienes presenciaron la escena del siniestro.

Intervención policial y registro en cámaras

En el lugar trabajó personal de la División de Tránsito y Rural de la Policía de Plottier, que realizó las primeras pericias para determinar cómo ocurrió el choque.

Las imágenes captadas por las cámaras de fotomultas instaladas en el cruce serán incorporadas a la investigación para reconstruir la secuencia del siniestro.