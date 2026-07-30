Una mezcla inédita de nueve drogas sintéticas fue detectada por primera vez en una única dosis durante una investigación por comercialización de estupefacientes en la Ciudad de Buenos Aires. Los especialistas advirtieron que la combinación representa un riesgo extremo para la salud, ya que vuelve impredecibles sus efectos y aumenta la posibilidad de intoxicaciones graves.

El hallazgo fue realizado por el Laboratorio de Toxicología y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), dependiente del Ministerio Público Fiscal porteño, en el marco de una causa llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE).

La investigación permitió detener a un hombre acusado de comercialización agravada de estupefacientes, quien, según la pesquisa, utilizaba un pet shop del barrio porteño de Boedo como pantalla para vender drogas tanto dentro del comercio como mediante la modalidad conocida como "pasamanos", entregando la mercadería a automovilistas que se detenían en el lugar.

Durante los allanamientos en el local y en la vivienda del sospechoso se secuestraron 15 troqueles con la mezcla química, 57,9 gramos de ketamina, pastillas de MDA, comprimidos conocidos como "micropunto", troqueles de LSD y 3.600 dólares en efectivo.

Tras el operativo, la fiscal Cecilia Amil Martín ordenó la detención del acusado.

Una combinación inédita y de alto riesgo

El análisis de laboratorio reveló que los troqueles contenían brolanfetamina, dimetoxianfetamina, metanfetamina, metilendioxianfetamina (MDA), metilendioximetanfetamina (MDMA o éxtasis), el alucinógeno sintético 25-E-NBOH, ketamina, aminopirina —un analgésico prohibido en Argentina— y cafeína.

Los especialistas explicaron que la presencia simultánea de sustancias con mecanismos de acción diferentes impide prever los efectos que puede generar su consumo, dificulta conocer la dosis ingerida y complica la atención médica ante una intoxicación.

Además, advirtieron que esta combinación puede provocar complicaciones cardiovasculares, alteraciones del estado de conciencia, hipertermia, convulsiones y otros cuadros potencialmente graves.

El informe también señala que la coexistencia de estimulantes, psicodélicos y sustancias disociativas en un mismo soporte representa un desafío adicional para los equipos médicos que deben asistir a los pacientes.

Debido a la gravedad del hallazgo, el caso fue reportado al Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad Nacional y al mecanismo equivalente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre nuevas sustancias psicoactivas y advertir a la población sobre los riesgos asociados a su consumo.