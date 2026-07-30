Lo que parecía el robo perfecto para armar un gran asado terminó en un rotundo fracaso. Un delincuente ingresó de madrugada a una carnicería de Contralmirante Cordero, cargó cajas con carne y varios kilos de chorizos, pero fue sorprendido mientras escapaba. En la desesperación por evitar ser detenido, abandonó toda la mercadería sobre los techos de viviendas cercanas, donde finalmente fue recuperada por la Policía de Río Negro y devuelta a su propietario.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves en un comercio ubicado sobre calle Aconcagua. Según la denuncia, cerca de las 2 de la mañana, un hombre logró ingresar al local tras escalar para acceder al comercio. Una vez adentro, fue directo a los productos de mayor valor: se apoderó de cajas con carne de 25 kilos y de dos ganchos con unos 10 kilos de chorizos cada uno, un botín que por cantidad hacía pensar en un gran asado más que en una simple comida.

Sin embargo, el plan comenzó a desmoronarse apenas unos minutos después. Las cámaras de seguridad registraron cada uno de sus movimientos y el propietario advirtió la maniobra. Al verse descubierto, el ladrón salió corriendo con la pesada carga mientras intentaba perderse entre las calles del barrio.

En ese contexto, efectivos de la Comisaría 46° iniciaron un recorrido por la zona y lograron divisar al sospechoso sobre calle Río Negro. Los policías le dieron seguimiento durante varios metros, pero el hombre consiguió escapar al internarse por la parte trasera de una vivienda, aprovechando las características del lugar para perderse antes de ser alcanzado.

No obstante, la fuga tuvo un costo. Para correr con mayor rapidez y evitar ser atrapado, el delincuente decidió desprenderse de toda la mercadería. Durante las recorridas posteriores, los uniformados encontraron las cajas de carne y los ganchos con chorizos escondidos sobre los techos de viviendas cercanas, un sitio donde, presuntamente, había intentado ocultarlos para regresar más tarde.

Finalmente, toda la mercadería fue recuperada y restituida al comerciante, frustrando por completo el golpe que el ladrón había preparado. La investigación continúa para identificar al autor del hecho, cuya imagen quedó registrada por las cámaras de seguridad.