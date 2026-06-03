Durante un operativo realizado por la policía de la Comisaría 47ª de Villa Pehuenia, cuatro ciudadanos chilenos fueron identificados y puestos a disposición de Gendarmería Nacional para ser deportados, en el marco de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871.

La intervención comenzó a partir de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de varias personas en el centro comercial de la localidad cordillerana.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a cuatro ciudadanos extranjeros que manifestaron haber ingresado recientemente al país, aunque no contaban con documentación que acredite su identidad o situación migratoria.

Frente a esto se solicitó la colaboración de Gendarmería Nacional para avanzar con las tareas de identificación y verificación correspondientes. Asimismo, se dio intervención al Juzgado Federal de Zapala, desde donde se dispuso actuar conforme a la normativa migratoria vigente.

Tras permanecer bajo resguardo en la dependencia policial y completarse las diligencias de rigor, los cuatro ciudadanos fueron entregados durante la mañana del miércoles a personal de Gendarmería Nacional, organismo que continuó con las actuaciones para concretar su deportación.