Un hombre de nacionalidad chilena fue demorado este domingo por personal de la División Motorizada (DEMOSE) tras secuestrar una motocicleta sin patente.

El procedimiento fue alrededor de las 11:53 horas en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Doctor Abraham en Neuquén. Durante un patrullaje preventivo, los motoristas observaron una motocicleta Honda XR 150 de color rojo que circulaba sin dominio colocado, por lo que procedieron a identificar a su conductor.

Al verificar sus antecedentes, los efectivos constataron que el sujeto registraba un pedido de captura vigente. Además, al inspeccionar el rodado detectaron presuntas adulteraciones en la numeración del chasis, por lo que tanto el conductor como la motocicleta fueron trasladados a la Comisaría Tercera para continuar con las actuaciones judiciales.

Ya en la dependencia policial, intervino personal de Antinarcóticos, que realizó pruebas sobre una sustancia hallada entre las pertenencias del demorado. El análisis confirmó que eran 97 gramos de clorhidrato de cocaína.

Durante la requisa también se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en distintas monedas (pesos argentinos, pesos chilenos y bolívares), una balanza de precisión, una munición y dos armas blancas.

La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia, mientras que personal especializado de Antinarcóticos realizo las diligencias correspondientes por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.