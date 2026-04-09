Un operativo realizado en la ciudad de Zapala permitió detectar a dos personas extranjeras que circulaban en la vía pública y que registraban una situación migratoria irregular. La intervención se llevó adelante sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1400, durante la mañana.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 22°, que realizó la identificación de ambos hombres en el marco de controles preventivos. A partir de esa verificación, se consultaron sus datos a través del sistema de la División Análisis Estratégico, lo que permitió establecer sus identidades y antecedentes recientes.

Según se pudo confirmar, ambos habían sido notificados días atrás por la Dirección Nacional de Migraciones en el Paso Internacional Icalma, donde se les había rechazado el ingreso al país y se les había impuesto una prohibición de reingreso.

La Fiscalía coordinó el trabajo con fuerzas nacionales

Ante la situación detectada, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso avanzar con las actuaciones correspondientes. En paralelo, se coordinó un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones y personal de Gendarmería Nacional. El despliegue incluyó el traslado de los dos hombres bajo custodia, con el objetivo de concretar su salida del territorio argentino conforme a la normativa vigente.

El operativo concluyó en el Paso Fronterizo Pino Hachado, donde se hizo efectiva la expulsión hacia Chile. Allí se completaron las actuaciones con intervención de las autoridades migratorias.

El caso se enmarca en los controles que se realizan en el centro de la provincia de Neuquén, especialmente en corredores como la Ruta 22, donde se refuerzan las tareas de verificación para detectar situaciones irregulares y coordinar acciones con organismos nacionales.