El Centro de Monitoreo Urbano detectó a un hombre con un cuchillo en la vía pública y debió intervenir. Dos hombres fueron demorados luego de resistirse al procedimiento e intentar agredir a los efectivos.

La rápida intervención fue coordinada entre el Centro de Monitoreo Urbano y efectivos de la Comisaría 16ª permitió controlar una situación de violencia registrada en la vía pública.

El episodio fue advertido por un operador de cámaras, quien observó a un hombre circulando de manera amenazante y aparentemente portando un arma blanca. De inmediato, se alertó al personal policial, que acudió al lugar.

Al arribar, los efectivos encontraron al sospechoso con un cuchillo de importantes dimensiones y le ordenaron reiteradamente que depusiera su actitud y arrojara el elemento, pero hizo caso omiso. En ese momento, otro sujeto salió de un inmueble y se sumó al episodio, adoptando una actitud agresiva e intentando agredir físicamente a los uniformados.

Los efectivos intentaron dialogar con ambos hombres, aunque sin resultados. Ante la persistencia de las agresiones, aplicaron medidas de reducción, logrando demorarlos. Durante la intervención también participó personal especializado, que utilizó un dispositivo de control eléctrico para reducir a uno de los involucrados.

Una vez controlada la situación, ambos demorados recibieron asistencia médica y posteriormente fueron trasladados a la Comisaría 16ª, donde quedaron a disposición de la Justicia por atentado y resistencia a la autoridad.

El arma blanca habría sido arrojada hacia el interior del inmueble durante el procedimiento. La intervención finalizó sin efectivos lesionados ni daños en los móviles policiales.