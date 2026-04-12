Durante esta madrugada, personal de la División Tránsito de Junín de los Andes llevó adelante un procedimiento que culminó con la detección de tres ciudadanos extranjeros que habían ingresado al país de manera irregular.

El hecho se registró alrededor de las 3:40 sobre la Ruta Nacional 23, a la altura de la estancia Palituhe, cuando efectivos policiales que realizaban un operativo preventivo fueron alertados sobre la presencia de tres hombres que se desplazaban a pie, realizando señas con linternas en dirección a la localidad.

Ante esta situación, una unidad policial se trasladó de inmediato al sector. Al arribar, los uniformados lograron ubicar a los tres individuos, procediendo a su correcta identificación, tratándose de ciudadanos Ecuatorianos.

Durante el procedimiento, los hombres manifestaron haber ingresado al territorio argentino desde Chile por un paso no habilitado, evitando los controles fronterizos formales. Frente a esta situación, y en cumplimiento de la normativa vigente en materia migratoria, se dio inmediata intervención a personal de Gendarmería Nacional.

Los ciudadanos fueron trasladados hacia una dependencia de la fuerza federal, donde se continuaron las actuaciones correspondientes, previéndose su derivación a las autoridades migratorias del paso internacional Mamuil Malal.