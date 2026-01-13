La Provincia del Neuquén continúa con la pavimentación del segundo tramo de la Ruta Provincial 23, que une Puesto Jara con el Paraje Litrán, en la región del Pehuén. Se trata de una obra estratégica para fortalecer la conectividad vial, reducir tiempos de traslado y mejorar la seguridad en una zona de alto tránsito turístico y productivo.

La obra es ejecutada por el ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE). La intervención forma parte de un plan provincial de infraestructura vial a gran escala.

Hasta el momento se han pavimentado 8 kilómetros, y está previsto completar 10 kilómetros adicionales antes del inicio de la veda climática, alcanzando así 18 kilómetros asfaltados. Luego, quedarán 4 kilómetros para finalizar completamente el tramo planificado.

La pavimentación de la Ruta 23 contempla tres etapas: Pino Hachado–Litrán, Litrán–Puesto Jara y Rahue–Puente Pilo Lil, lo que permitirá una conexión directa entre comunidades de la región del Pehuén. Este proyecto se integra a un plan más amplio de modernización de rutas provinciales.

Durante 2026, el gobierno provincial prevé asfaltar 264 kilómetros adicionales, que se suman a los 400 kilómetros ya ejecutados o licitados, alcanzando un total de 664 kilómetros de rutas intervenidas durante la actual gestión. Esta cifra constituye un récord histórico, considerando que a lo largo de su historia, la provincia ha construido cerca de 1.200 kilómetros de rutas provinciales.

Los trabajos de asfaltado se realizan con presencia permanente de equipos viales, lo que implica condiciones especiales de circulación. Por este motivo, se solicita a los conductores que extremen las precauciones, respeten la señalización, las velocidades máximas y las indicaciones del personal, ya que se registran desvíos temporales y reducción de calzada.