Personal de la Comisaría Segunda de Neuquén demoró a un hombre mayor de edad que fue sorprendido mientras protagonizaba un hecho violento en la vía pública, en el marco de operativos preventivos desplegados en la zona.

El procedimiento fue este domingo por la noche, alrededor de las 22:30, en el sector de bicisenda ubicado sobre calle Mazzoni, entre Bahía Blanca y Winter, en el barrio Mariano Moreno. Allí, efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Sur-Este detectaron a dos individuos en actitud sospechosa.

Por qué presumen un "raid delictivo"

Previamente en el sector los vecinos habían denunciado varios hechos delictivos, por lo cual se encendieron las alarmas de los efectivos.

En ese momento una de las personas extrajo un destornillador con el que increpó a otro hombre que circulaba por el lugar. Ante esta situación, el personal policial intervino de manera inmediata, logrando reducir al presunto agresor, quien intentó descartarse del arma arrojándola sobre la bicisenda al advertir la presencia policial.

Tras el procedimiento, se solicitó colaboración para el traslado del demorado a la unidad policial. El arma blanca fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

El sujeto presenta características que coinciden con el responsable de hechos delictivos recientes en la zona, especialmente robos de bicicletas y pertenencias a transeúntes.

Finalmente, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos dispuso la detención del individuo, quien será sometido a la correspondiente formulación de cargos, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros hechos.