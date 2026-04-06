Un grave episodio de tensión y alarma se vivió en la estación Estación Temperley, donde un hombre armado tomó de rehén a una pasajera dentro de una formación del Línea Roca. El hecho ocurrió pasadas las 15, cuando el implicado se negó a ser identificado por personal de la Policía Federal Argentina y se atrincheró en el último vagón del tren, donde amenazó a una mujer y la retuvo por la fuerza.

De inmediato se desplegó un operativo conjunto con efectivos de la Policía Bonaerense, quienes rodearon la formación y evacuaron a los pasajeros. Tras varios minutos de tensión, lograron rescatar a la víctima sin que resultara herida.

El agresor, identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años, finalmente depuso su actitud y se entregó a las autoridades cerca de las 16:20, quedando detenido.

Durante la intervención, se constató que el hombre portaba una granada y un revólver calibre .22, lo que obligó a convocar a especialistas de la División Explosivos de Lanús.

Como consecuencia del operativo, los ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley permanecieron interrumpidos durante más de una hora, hasta que el servicio fue restablecido con normalidad.