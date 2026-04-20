Un hombre fue detenido en El Bolsón tras ser sorprendido con casi 600 gramos de marihuana y atacar a policías con un machete durante un violento episodio que incluyó una persecución a pie y momentos de extrema tensión en el barrio Amancay.

Todo comenzó cerca del mediodía, cuando un llamado al 911 RN Emergencias alertó por un incendio en la zona de Loma del Medio. Sin embargo, lo que parecía un hecho menor, ya que las llamas en el pilar de la electricidad habían sido sofocadas por vecinos, terminó destapando una escena mucho más grave. En ese contexto, el personal policial detectó a un sujeto conocido en el ambiente delictivo, que caminaba con un bolso y una mochila, en actitud sospechosa.

Fue entonces cuando, durante la identificación de rutina, la situación todo cambió de repente. Al intentar mostrar su documentación, al hombre se le cayeron varios envoltorios con marihuana. Además, el sospechoso accedió a mostrar el contenido del bolso y alí apareció lo más comprometedor: bolsas de mayor tamaño y un frasco con cogollos.

Pero la historia no terminó ahí. Apenas tomó dimensión de lo que podía pasar, el hombre escapó corriendo y se metió en un domicilio precario del callejón Amancay. A partir de ese momento, comenzó una persecución tensa, corta pero cargada de riesgo. Los policías lo siguieron hasta el interior del predio.

Sin embargo, lo peor estaba por venir. Cuando finalmente salió, el sospechoso lo hizo con un machete en la mano. La escena fue explosiva: gritos, órdenes para que deponga su actitud y un individuo completamente fuera de control, realizando movimientos intimidantes con el arma blanca. Durante varios segundos, la situación estuvo al borde de una tragedia.

A pesar de la amenaza concreta, los efectivos lograron reducirlo desde atrás y colocarle las esposas, en una maniobra rápida que evitó consecuencias mayores. En paralelo, su pareja intentó interferir en el procedimiento, tornándose agresiva y entorpeciendo el accionar policial, por lo que también fue detenida en el lugar.

Con el escenario controlado, comenzaron las tareas de rigor. Intervino personal de toxicomanía que confirmó el secuestro de un total de 598 gramos de marihuana, una cantidad que ahora será clave para determinar la situación judicial del detenido. Además, el machete utilizado en el ataque fue incautado como elemento de prueba. En la vivienda, los policias lograron ver varias plantas de cannabis sativa, por lo que montaron una guardia hasta lograr la orden de allanamiento correspondiente.

Finalmente, se dio intervención a la Justicia Federal por la droga y a la Justicia provincial por el violento ataque a los policías.