Un efectivo de la Policía de Neuquén logró recuperar su auto en Cipolletti luego de detectar una publicación en redes sociales donde ofrecían el vehículo que había denunciado como parte de una presunta estafa. Tras advertir la situación, llamó al 911 y coordinó un punto de encuentro con quienes tenían el rodado.

El procedimiento se desplegó durante la tarde de este viernes en la zona de la Terminal de Ómnibus de Cipolletti. La víctima viajaba desde Cutral Co y aportó datos precisos sobre el Chevrolet Cruze color celeste que buscaba.

Mientras los efectivos se dirigían al lugar, operadores de monitoreo ubicaron el vehículo en cercanías de Pacheco y Ruta 22. Allí también observaron a dos hombres junto al auto.

La Policía intervino y secuestró el vehículo

Móviles de prevención llegaron al sector y avanzaron con la identificación de las personas presentes. El denunciante mostró documentación vinculada al automóvil y una copia de la presentación realizada días antes en una comisaría de Senillosa, Neuquén.

Con esos elementos, el personal confirmó que existía una denuncia previa relacionada con la maniobra investigada. Luego, la fiscal adjunta Ivana Vassellati dispuso las primeras medidas judiciales.

Uno de los hombres quedó notificado en una causa por encubrimiento. En tanto, el menor de edad que lo acompañaba fue entregado a un familiar responsable.

El rodado quedó bajo resguardo oficial

Los agentes trasladaron el Chevrolet Cruze al Destacamento 114 de Cipolletti, donde quedó secuestrado para nuevas pericias y verificación documental.

La causa seguirá su curso para determinar cómo cambió de manos el vehículo y si participaron más personas en la maniobra denunciada entre Neuquén y el Alto Valle.