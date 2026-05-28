La investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba sumó en las últimas horas una nueva hipótesis judicial: el fiscal Raúl Garzón aseguró que cree que participaron más personas además del principal sospechoso detenido en la causa.

“No me caben dudas que intervienen más personas”, afirmó el funcionario judicial durante una entrevista televisiva, al señalar que la adolescente continúa desaparecida pese a que ya hay un detenido. Según explicó, esa situación refuerza la sospecha de que otras personas podrían haber colaborado en distintos momentos posteriores al último contacto con la joven.

Actualmente, la búsqueda se concentra principalmente en la ciudad de Córdoba. Garzón indicó que los elementos recolectados durante los últimos procedimientos permitieron avanzar sobre una línea concreta de investigación vinculada al recorrido que habría realizado Agostina antes de desaparecer.

El principal sospechoso es Claudio Gabriel Barrelier, quien quedó detenido luego de que la fiscalía confirmara que fue la última persona que estuvo en contacto con la adolescente. “Eso está corroborado”, sostuvo el fiscal.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del caso, Agostina habría viajado en remís hasta el lugar donde se encontraba el acusado y luego habría permanecido allí con él. La Justicia también investiga la posibilidad de que posteriormente haya sido trasladada hacia otro sitio.

Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre distintos elementos de prueba. Entre ellos, se analizan cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas e impactos de antenas de telefonía celular para intentar reconstruir los movimientos de la joven y determinar quiénes participaron.

Garzón confirmó además que continúa vigente la Alerta Sofía, mecanismo que amplía el alcance de la búsqueda a nivel nacional e internacional.

En paralelo, se mantienen los allanamientos y peritajes en distintos puntos relacionados con la causa. Uno de los principales operativos se desarrolla en la vivienda del detenido, donde personal especializado realiza estudios técnicos y recolección de evidencia para establecer qué ocurrió con la adolescente.

La fiscalía intenta determinar ahora cómo se desarrollaron las horas posteriores al último contacto comprobado con Agostina y si existió colaboración de terceros en su desaparición.