La investigación por el homicidio ocurrido en la toma El Choconcito, en Neuquén capital, sumó un avance clave: el presunto autor de la puñalada mortal quedó identificado y aprehendido luego de presentarse este lunes en la Fiscalía acompañado por su abogado.

El caso ocurrió el pasado 2 de mayo alrededor de las 18:30, cuando un hombre que caminaba por el sector comenzó a increpar a un grupo de personas que se encontraba frente a una vivienda. Según confirmó el director de Delitos de la Policía, Sergio Llaytuqueo, al programa “Entretiempo” de AM550 La Primera, el intercambio incluyó presuntos insultos xenófobos relacionados con la nacionalidad de las víctimas.

En medio de la discusión, el agresor habría atacado con un arma blanca a Sebastián Duarte Vargas, un hombre de 34 años oriundo de Cipolletti que había ido al lugar a buscar herramientas. La víctima murió horas después en el hospital Castro Rendón por una hemorragia masiva causada por la lesión abdominal.

El acusado se presentó en Fiscalía y quedó demorado

Tras varios allanamientos realizados en jurisdicción de Comisaría Tercera, la Policía no logró encontrar al sospechoso en los domicilios vinculados a la causa. Sin embargo, horas más tarde, el hombre se presentó voluntariamente junto a un abogado en la Fiscalía.

“Identificado y aprehendido”, resumió Llaytuqueo durante la entrevista radial.

Ahora el acusado permanece alojado en una comisaría a la espera de la audiencia de formulación de cargos, prevista para este martes a las 9 de la mañana.

La causa está a cargo del fiscal Andrés Azar.

Cómo ocurrió el ataque fatal en El Choconcito

De acuerdo con la reconstrucción policial, el grupo de personas estaba frente a una vivienda luego de finalizar trabajos de pintura en el lugar. Fue entonces cuando el ahora acusado comenzó a lanzar expresiones discriminatorias.

Según los testimonios incorporados al legajo, entre las frases escuchadas figuraban referencias como “volvete a tu país”, dirigidas a personas de nacionalidad paraguaya.

El dueño de la casa salió a enfrentar verbalmente al agresor y allí comenzaron los golpes de puño. En ese contexto apareció Sebastián Duarte Vargas, quien no vivía en el sector ni participaba inicialmente de la discusión.

Fue en ese momento cuando recibió una estocada en el abdomen.

Las cámaras fueron fundamentales para reconstruir el crimen

Uno de los elementos centrales de la investigación fueron las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron observar tanto el momento de la agresión como la huida del sospechoso.

Según explicó Llaytuqueo, tras el ataque el hombre caminó hasta su vivienda —ubicada a unos 200 metros—, tomó algunos elementos y luego escapó.

Las filmaciones también ayudaron a establecer la mecánica del hecho y la participación de varias personas durante la pelea.

Un conflicto previo que ahora investiga la Fiscalía

Uno de los puntos que ahora intenta determinar la investigación es si el episodio venía escalando desde antes.

El director de Delitos reveló que el agresor “había tenido un altercado previo con otra persona” que pasó por el lugar antes del ataque fatal. Ese episodio todavía está siendo incorporado a la causa y podría aportar contexto sobre el estado de tensión previo al homicidio.

Por ahora no hay otros detenidos ni demorados.

La entrevista completa: