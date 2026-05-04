La meseta neuquina quedó conmocionada tras un homicidio ocurrido en la vía pública a plena luz del día, cuando un hombre murió tras recibir una puñalada de parte de otro. El hecho ocurrió el sábado por la tarde, en la toma El Choconcito y todo quedó grabado.
Según la reconstrucción del episodio, el agresor comenzó a hostigar a un grupo de personas que habían terminado de trabajar y se encontraban reunidas afuera de una vivienda. El atacante circulaba por allí cuando comenzó a mantener una discusión con el grupo.
Inicialmente se indicó que el agresor comenzó a gritar insultos xenófobos, refiriéndose a la nacionalidad de las personas y exclamando frases como "volvete a tu país", según relató el comisario inspector Sergio Llaytuqueo, director de Delitos de la Policía.
En medio de los insultos, el dueño de la casa salió a enfrentarlo y recibió una piña en la cara. Fue en ese momento cuando todo el grupo se acercó al atacante y este apuñaló a uno de ellos, un hombre oriundo de Cipolletti de 34 años.
Causa de muerte e investigación en curso
El sujeto procedió a irse caminando mientras que el grupo quedó conmocionado, sin entender qué había ocurrido. Cuando observaron a la víctima, notaron que sangraba y que tenía clavada la hoja del cuchillo en su zona abdominal.
Aunque la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Castro Rendón, a las horas falleció debido a la gravedad de las lesiones. La autopsia arrojó que la causa de muerte fue por una hemorragia masiva tras una lesión que afectó la aorta abdominal.
El Ministerio Público Fiscal indicó que actualmente el fiscal Andrés Azar investiga el homicidio y la víctima fue identificado como Sebastián Duarte Vargas. Adelantaron que por el hecho se realizó un allanamiento para dar con el presunto agresor, quien ya estaría presuntamente identificado ya que el ataque quedó grabado y hubo varios testigos.