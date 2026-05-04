Un ataque directo y sin freno

Un hombre fue asesinado este sábado por la tarde en la zona de El Choconcito, en Neuquén capital. La víctima fue identificada como Sebastián Vargas Duarte, de 34 años, quien recibió una puñalada en medio de una situación que quedó registrada por una cámara de seguridad.

Todo ocurrió cerca de las 18:35, cuando un grupo de personas terminaba trabajos de pintura en una vivienda y compartía bebidas en el frente. En ese contexto apareció el agresor.

Insultos, piedras y una escalada que terminó en muerte

Según se pudo reconstruir, el atacante primero pasó caminando por el lugar, insultó a una mujer y arrojó piedras. Luego se acercó al grupo, gritó hacia los hombres presentes y golpeó a uno de ellos.

En un primer momento pareció retirarse. Pero segundos después regresó, sacó un cuchillo y atacó directamente a Vargas, a quien le asestó una puñalada en el abdomen. Tras la agresión, se alejó del lugar caminando.

Desesperación y traslado urgente

Quienes estaban con la víctima reaccionaron al instante. Al advertir la herida, lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial.

Horas más tarde, Vargas fue derivado al Hospital Castro Rendón, donde finalmente murió durante la madrugada.

El video que expone todo

El momento del ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes, que comenzaron a circular en las últimas horas, muestran la secuencia completa: desde la discusión inicial hasta el momento exacto de la puñalada.

Un agresor que desapareció

Tras el ataque, el autor se dirigió a su vivienda, tomó algunas pertenencias y se fue. Hasta el momento permanece prófugo.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 20, que inició las actuaciones correspondientes para dar con el responsable del homicidio. Mientras tanto, el caso avanza con el análisis de las imágenes y los testimonios de quienes presenciaron la escena.