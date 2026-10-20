Un ciudadano chileno fue detenido en Junín de los Andes en el marco de un requerimiento internacional, tras un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría 25° de esa localidad. Según informó la Policía del Neuquén, el operativo se desarrolló el 17 de octubre, cuando el personal tomó conocimiento de la situación y comenzó las tareas necesarias para localizar e identificar a la persona requerida.

La intervención se concretó en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Junín de los Andes, donde los uniformados lograron establecer la identidad del hombre.

Quedó a disposición de la Justicia

Una vez finalizadas las tareas de identificación, el ciudadano fue trasladado a la dependencia policial y quedó detenido a disposición del Ministerio Público Fiscal, que intervino en el procedimiento.

Desde la fuerza indicaron que las actuaciones se realizaron siguiendo los protocolos previstos para este tipo de requerimientos, en coordinación con los organismos competentes.

Traslado al paso Mamuil Malal

El operativo continuó al día siguiente, cuando se concretó el traslado del detenido bajo custodia policial hasta el paso internacional Mamuil Malal.

En ese lugar, el hombre fue entregado a personal de Migraciones para continuar con los trámites correspondientes y quedar a disposición de las autoridades chilenas.

Trabajo coordinado

Desde la Policía del Neuquén destacaron la labor desarrollada por los efectivos de la Comisaría 25° y la coordinación entre las instituciones involucradas, lo que permitió dar respuesta al requerimiento internacional conforme a los procedimientos establecidos.