Después de casi dos semanas de intensa búsqueda, la Policía de Río Negro logró detener en Lamarque al presunto responsable de la muerte de Darío Farías, un ciclista de 39 años que fue arrollado en la localidad. El detenido es un hombre de 31 años que ahora quedó a disposición de la Justicia, en una causa marcada por la fuga tras el impacto y una investigación que lo fue cercando hasta encontrarlo.

El caso había sacudido a la comunidad desde la noche del 17 de abril, cuando el ciclista circulaba por calle Sarmiento y fue brutalmente embestido desde atrás en la esquina con 9 de Julio. El impacto fue devastador: la bicicleta salió despedida y el hombre terminó golpeando contra el paragolpes de un camión estacionado. Pero lo que terminó de indignar fue lo que vino después: el conductor del auto no frenó, no asistió y huyó del lugar, dejando a la víctima a su suerte.

A partir de ese momento, comenzó una carrera contrarreloj para identificar al responsable. Y ahí es donde entró en juego un trabajo silencioso pero contundente de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV. Los efectivos desplegaron un operativo minucioso que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad privadas en toda la zona, entrevistas a testigos y el análisis de registros del Sistema 911.

Con el correr de los días, esa red de datos empezó a cerrarse. Las imágenes, los testimonios y el cruce de información con el centro regional de telecomunicaciones permitieron reconstruir el recorrido del vehículo sospechoso: un Peugeot 206 que coincidía con las descripciones aportadas desde el primer momento.

Finalmente, este martes por la mañana, el cerco se cerró. El conductor de ese vehículo fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, que le formulará cargos en las próximas horas. Pero el operativo no terminó ahí: durante la tarde, la Policía avanzó con el secuestro del auto involucrado y también del teléfono celular del sospechoso, elementos clave que podrían terminar de confirmar su participación en el hecho.

Mientras tanto, la causa avanza y la expectativa crece en torno a lo que pueda surgir en la instancia judicial. La fuga tras el choque fatal agravó la situación del acusado. Con el principal sospechoso tras las rejas, la investigación entró en una nueva etapa. Y aunque nada podrá revertir la tragedia, la detención del presunto responsable empieza a traer algo de respuesta en medio de un hecho que dejó dolor, bronca y una pregunta que todavía resuena: por qué alguien decidió escapar después de matar.