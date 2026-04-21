El silencio en Lamarque ya no es el mismo. Desde el viernes a la noche, cuando un hombre fue atropellado y abandonado en plena calle, la bronca empezó a crecer y hoy se transformó en un reclamo que atraviesa a todo el pueblo.

La víctima fue identificada como Darío Farías. Lo embistió un vehículo cuyo conductor no frenó, no asistió, no volvió. Se fue y dejó atrás una escena que terminó en tragedia.

Desde entonces, la investigación se mueve contra reloj. Hay cámaras, hay imágenes, hay recorridos que se reconstruyen cuadro por cuadro. El objetivo es uno: encontrar el vehículo y ponerle nombre al responsable. El caso ya no es un simple siniestro vial. La hipótesis que gana fuerza es más grave: un posible homicidio. Porque no fue solo el impacto, fue la decisión de escapar.

Mientras tanto, la comunidad se organiza. Familiares, amigos y vecinos decidieron salir a la calle para que el caso no se enfríe. La cita es este martes a las 18 en la Plaza Santa Genoveva, frente a la iglesia.

No es solo una marcha, es un mensaje, es la necesidad de que alguien responda por lo que pasó. Desde el entorno de Farías también piden ayuda. Cualquier dato puede ser clave: una cámara, un video, un recuerdo. Todo suma en una investigación que todavía busca piezas.

Las autoridades también reforzaron ese pedido. Convocan a quienes hayan visto algo o tengan registros a acercarlos de forma confidencial, comunicarse con la Comisaría N° 17 de Lamarque (2946-497004), la Fiscalía de Choele Choel (2946-411228) o el Área de Seguridad Ciudadana (2946-511122). Las autoridades remarcaron que toda información será clave para avanzar en la investigación y dar con el responsable.