La secuencia ocurrió cerca de las dos de la mañana en la intersección de Ignacio Rivas y Río Senguer, en la ciudad de Neuquén. Todo comenzó cuando operadores de la División Centro de Monitoreo Urbano observaron a un hombre manipulando un automóvil estacionado en la zona.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto logró abrir un Ford Escort e ingresar al interior del vehículo por la puerta del acompañante.

Ante esa situación, desde el centro de monitoreo dieron aviso inmediato a personal de Comisaría 41°, que acudió rápidamente al lugar.

Lo demoraron dentro del vehículo

Cuando los efectivos llegaron, encontraron al sospechoso dentro del auto y procedieron a demorarlo en el lugar.

Durante el palpado preventivo, los policías descubrieron entre sus prendas un frasco con una sustancia vegetal que sería Cannabis Sativa, por lo que también intervino personal del Departamento Antinarcóticos para avanzar con las diligencias correspondientes.

La dueña revisó el auto

Más tarde, los uniformados entrevistaron a la propietaria del Ford Escort, quien confirmó que no había detectado daños ni faltantes en el vehículo.

El hombre fue trasladado a la unidad policial mientras continuaban las actuaciones judiciales y las pericias sobre la sustancia secuestrada.

El monitoreo permitió actuar rápido

El procedimiento volvió a mostrar el trabajo coordinado entre el sistema de cámaras de seguridad y los patrullajes policiales en distintos sectores de la capital neuquina.

La intervención permitió detectar el movimiento sospechoso prácticamente en tiempo real y evitar que el hecho avanzara durante la madrugada.