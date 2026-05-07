La denuncia por una presunta habilitación irregular de una cantera encendió la discusión política en Las Lajas y puso bajo presión al intendente Pablo Cortés, que este martes salió públicamente a responder las acusaciones y a rechazar cualquier maniobra incompatible con su cargo.

El planteo fue realizado por el concejal Juan Cabezas, quien cuestionó que el emprendimiento extractivo estuviera vinculado al actual jefe comunal. La situación rápidamente escaló y abrió un nuevo foco de tensión dentro del escenario político local.

La cantera, el origen familiar y la respuesta del intendente

Frente a las acusaciones, Cortés aseguró que la cantera no nació durante su gestión y explicó que pertenece a su familia desde hace más de veinte años.

“No es una cantera nueva que yo me adjudiqué. Estamos hablando de una cantera del año 2002, que era de mi padre, y que en 2008 pasó a mi nombre tras su fallecimiento”, sostuvo el intendente.

En esa misma línea, remarcó que ya desarrollaba actividades privadas antes de llegar al municipio.

“Este intendente tenía vida laboral antes de ser intendente. Yo vengo del sector privado y ya tenía cantera”, afirmó.

Las declaraciones buscaron despegar la actividad privada de cualquier sospecha de utilización política o beneficio personal desde el Estado municipal.

“No van a encontrar una firma mía”

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia giró alrededor del proceso de habilitación de la cantera. Allí, Cortés fue tajante y negó haber intervenido directamente en la autorización.

“Yo no me autoricé. De ninguna manera. No van a encontrar una firma mía habilitando esa cantera”, expresó.

Según explicó, decidió trasladar el trámite al Concejo Deliberante justamente para evitar incompatibilidades derivadas de su rol institucional.

Las declaraciones llegaron en medio de cuestionamientos que comenzaron a multiplicarse en la localidad y que pusieron la lupa sobre la relación entre la actividad privada y la función pública.

La acusación política detrás del conflicto

El intendente también apuntó contra el concejal denunciante y vinculó la situación con un contexto político y electoral.

“Sin lugar a dudas hay una intencionalidad. Que no tengan miedo a la campaña. Cuando lleguen las elecciones, la gente va a elegir, como ya lo hizo en 2023”, afirmó.

Además, aseguró que dará todas las explicaciones necesarias en los ámbitos institucionales correspondientes y remarcó que la cantera no mantiene vínculos comerciales con el municipio.

“La cantera no es proveedora del municipio. Yo no le vendo al municipio. Jamás se me ocurriría. Es sentido común”, sostuvo.

Mientras la polémica sigue creciendo en Las Lajas, el cruce entre el oficialismo y la oposición volvió a exponer el clima de tensión política que atraviesa a la localidad y dejó instalada una discusión incómoda sobre los límites entre la actividad privada y el ejercicio del poder.