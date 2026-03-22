Un nuevo caso de violencia en la noche terminó con un hombre muerto y cuatro detenidos en el conurbano bonaerense. El hecho ocurrió en San Miguel, donde guardias de seguridad de un bar fueron acusados de haber matado a un cliente tras una discusión en la puerta del local.

La víctima, un hombre de 51 años, murió luego de una brutal agresión ocurrida frente a Suttón Bar, ubicado en la esquina de Las Heras y Paunero. Según reconstruyeron los investigadores a partir de testimonios, todo comenzó cuando los patovicas le negaron el ingreso al lugar.

Esa situación derivó rápidamente en un conflicto mayor. “Se generó una fuerte discusión que terminó en una golpiza”, señalaron fuentes del caso. Testigos aseguran que la violencia escaló en cuestión de segundos y que el hombre fue reducido por los agentes de seguridad.

Las primeras pericias aportaron un dato clave. “Habría muerto por asfixia mecánica”, indicaron los investigadores, ya que los agresores lo habrían tomado del cuello durante el ataque. De todos modos, la confirmación oficial llegará con la autopsia, que ya fue ordenada por la fiscalía.

Tras el hecho, la Justicia avanzó con rapidez. Cuatro patovicas fueron detenidos e imputados en una causa por homicidio, que quedó en manos de la UFI N°21, a cargo de Lorena Carpovich. La funcionaria dispuso además una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

Entre ellas, la clausura preventiva del bar, el secuestro de los sistemas de grabación y la identificación de otros empleados y del dueño del local. “Se busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno”, indicaron fuentes judiciales.

La investigación también se apoya en testigos directos. La víctima estaba acompañada por dos personas al momento del hecho, entre ellas su hijo de 23 años, quienes ya fueron convocados para declarar. Sus testimonios serán clave para reconstruir los últimos minutos antes de la muerte.

Mientras se esperan los resultados forenses, el caso genera conmoción en la zona y vuelve a poner el foco en los protocolos de actuación del personal de seguridad en locales nocturnos y los límites en el uso de la fuerza.