Soluciones tras el desastre: el gobernador Ignacio Torres entregó las primeras viviendas para quienes perdieron todo

En el marco del proceso de reconstrucción de la Comarca Andina, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, entregó las primeras seis viviendas a familias damnificadas por los incendios forestales registrados en enero en la región, la cual fue una de las más afectadas, principalmente en las localidades de Epuyén y El Hoyo.



Durante la recorrida por ambas ciudades de la Provincia, el mandatario destacó que “es muy emocionante haber cumplido con la palabra de que, antes del invierno, las familias iban a poder volver a tener su casa” y valoró que “los tiempos de obra no solo se están cumpliendo, sino que incluso se adelantaron respecto a lo previsto inicialmente”.



“Demostramos que la palabra vale, y que las familias que perdieron todo están pudiendo reconstruir sus vidas, con la premisa de que los compromisos se cumplen con hechos”, expresó.



El plan contempla la construcción de un total de 70 viviendas: 57 en Epuyén y 13 en El Hoyo, con una inversión provincial superior a los $3.300 millones. Las unidades cuentan con servicios esenciales de agua, electricidad y gas, y son edificadas con materiales ignífugos, lo que permitirá brindar mayor seguridad ante eventuales siniestros.

Avances en la reconstrucción de la Comarca

El Gobernador recordó que, al inicio del proceso licitatorio, “existía la posibilidad de contratar una empresa externa que garantizaba los plazos, pero con la condición de traer su propia mano de obra”, y remarcó que “junto a los intendentes decidimos priorizar el trabajo local, porque hay gente capacitada, comprometida y con vocación de servicio”.



“Además de cumplir en tiempo y forma, estas obras generan empleo y movilizan la economía de la región”, señaló.



En ese sentido, Torres destacó que “el ritmo de ejecución incluso se adelantó respecto a los plazos originales, lo que nos permite garantizar que todas las viviendas estarán finalizadas antes del invierno”.



Asimismo, anticipó que el esquema de construcción próximamente se extenderá a un plan más amplio de 450 viviendas destinadas a personal de salud, docentes y efectivos policiales, en articulación con los municipios, que aportarán lotes con servicios.



“Queremos que este sistema no sea algo excepcional, sino que se convierta en una política de Estado sostenida en el tiempo, que permita dar respuestas concretas al déficit habitacional en toda la Provincia”, sostuvo.



Casas con mayor seguridad

Las viviendas que se construyen en ambas localidades están diseñadas con materiales ignífugos, lo que permite reducir riesgos ante futuros incendios y mejorar las condiciones de seguridad para las familias.



“Esta es una primera etapa, pero más allá de la felicidad de las familias que hoy recibieron sus llaves, rápidamente vamos a poder celebrar que cada uno de los vecinos damnificados tenga su casa antes del invierno”, concluyó Torres, remarcando que “cuando hay decisión política y trabajo conjunto, las respuestas llegan y las obras se concretan”.