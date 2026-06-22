La violencia armada volvió a sacudir al Nehuen de Viedma, donde un ataque a tiros contra una vivienda derivó en un amplio despliegue policial y en la detención de dos jóvenes. El procedimiento incluyó el secuestro de armas de fuego, municiones y drogas, bajo la órbita de la Fiscalía de turno.

El episodio se registró alrededor de las 9 de la mañana del sábado, cuando un domicilio presentó impactos de arma de fuego en un vehículo estacionado, en el portón y en el departamento ubicado sobre el garaje. La situación fue informada de inmediato a la Fiscalía, que dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y la intervención del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigación Judicial, ordenando que lo actuado sea elevado a la Fiscalía N°7.

Horas más tarde, durante la inspección policial en la vivienda, los efectivos hallaron prendas ocultas junto a un tanque de agua y constataron que en su interior había un arma de fuego. Mientras se preservaba la evidencia, dos jóvenes intentaron recuperar las prendas, lo que generó un forcejeo y persecución por patios y viviendas linderas. Finalmente, un joven de 20 años quedó detenido y un adolescente de 17 fue demorado y entregado a sus padres.

En el lugar se secuestró una pistola calibre 9 mm con proyectil en recámara y cargador con municiones, además de un revólver calibre 38 Special. También se incautaron 11 vainas servidas calibre 9 mm, que serán sometidas a peritajes para determinar su vinculación con otros hechos investigados. Posteriormente, la Justicia autorizó allanamientos en distintos domicilios de Viedma, donde se hallaron nuevas vainas de distintos calibres y una pequeña cantidad de marihuana.

Se secuestró una pistola 9 mm y un revólver calibre 38

Las autoridades remarcaron que ambos episodios forman parte de una misma investigación y que la intervención policial busca frenar la escalada de violencia armada en la capital provincial. La Fiscalía continúa con las actuaciones judiciales y el análisis de las pruebas recolectadas.