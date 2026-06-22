Un violento choque en el ingreso a Cipolletti terminó con un auto volcado sobre la Ruta Nacional 22, una mujer atrapada dentro del habitáculo y dos personas trasladadas al hospital. El impactante siniestro movilizó a policías, médicos y bomberos en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

El choque se registró alrededor de las 21:20 en la intersección de la Ruta 22 y el acceso por calle Toschi. A esa hora, numerosos automovilistas que circulaban por la zona se encontraron con una escena tan inesperada como alarmante: un Volkswagen Gol Power había quedado completamente dado vuelta sobre la calzada luego de una fuerte colisión.

Cuando los efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial llegaron al lugar, confirmaron que dentro del vehículo permanecía una mujer atrapada. Aunque se encontraba consciente, manifestaba fuertes dolores en distintas partes del cuerpo y no podía salir por sus propios medios. La situación obligó a desplegar un operativo de emergencia para asistirla y ponerla a salvo.

Bomberos y personal del SIARME trabajó en el rescate de una mujer que quedó atrapada en el VW Gol

Mientras tanto, el conductor del auto ya había logrado abandonar el habitáculo por sus propios medios. Sin embargo, también presentaba heridas y debió recibir atención médica en el lugar antes de ser derivado junto a la mujer al hospital de Cipolletti para una evaluación más exhaustiva.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar del hecho, el Volkswagen circulaba en sentido Cipolletti-Allen cuando un Peugeot intentó cruzar desde el sector norte hacia el sur. Esa maniobra habría desencadenado el choque que terminó impactando sobre la parte delantera derecha del Gol y provocó el espectacular vuelco en plena ruta.

Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo quedó con importantes daños materiales y ocupó parte de la calzada. La imagen del automóvil completamente invertido generó preocupación entre quienes transitaban por la zona y obligó a extremar las medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.

Además del personal policial, trabajaron en el lugar profesionales del sistema de emergencias SIARME, quienes asistieron a los heridos durante los primeros minutos posteriores al choque. Posteriormente, los ocupantes fueron trasladados al centro de salud para continuar con los controles médicos correspondientes.

Por otra parte, personal de Criminalística realizó las pericias de rigor para intentar reconstruir la mecánica exacta del choque. Los investigadores buscan determinar con precisión cómo se produjo la secuencia que derivó en el vuelco y establecer las responsabilidades correspondientes.

El tránsito permaneció afectado durante varios minutos mientras se desarrollaban las tareas de rescate, asistencia y relevamiento de pruebas. Aunque la circulación fue restablecida posteriormente, el impresionante accidente volvió a poner en evidencia los riesgos que existen en uno de los accesos más utilizados del Alto Valle.