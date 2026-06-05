La Policía de Río Negro realizó siete allanamientos simultáneos en el barrio Ceferino de Viedma, en el contexto de una investigación por el violento robo a mano armada que tuvo como víctima a un repartidor de una empresa de correos. Los procedimientos fueron coordinados por la Justicia y ejecutados por efectivos de distintas unidades operativas. Como resultado, se secuestró un revólver calibre 38, municiones de diversos calibres y siete vainas servidas de 9 milímetros, que serán sometidas a pericias para determinar si guardan relación con el hecho investigado.

En uno de los domicilios se hallaron envoltorios con cocaína y una colilla de cigarrillo armado con marihuana, además de prendas de vestir y documentación vinculada a otras causas. También se recuperaron dos bicicletas que habían surgido en investigaciones previas.

Fuentes judiciales destacaron que, aunque no todos los allanamientos arrojaron resultados positivos, la incorporación de nuevos elementos de prueba representa un avance significativo para el esclarecimiento de distintos hechos delictivos registrados en la capital rionegrina.

El Ministerio Público Fiscal intervino en el operativo y dispuso la continuidad de las acciones para profundizar la investigación. El objetivo es reunir evidencia que permita identificar a los responsables del robo y avanzar en las causas conexas. La investigación se inició tras el asalto sufrido por un repartidor en el barrio Ceferino, quien fue abordado por delincuentes armados mientras realizaba su tarea laboral. El hecho generó fuerte preocupación en la comunidad y motivó la rápida intervención de la Justicia y la Policía.

En los allanamientos participaron efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), personal de la Dirección de Toxicomanía y personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.