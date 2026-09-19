Una recorrida preventiva de la Policía de Río Negro por las calles de Las Grutas terminó con la detención de un hombre que era buscado por la Justicia y tenía dos pedidos de captura vigentes, vinculados con causas por comercialización de estupefacientes en la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento se realizó durante las primeras horas de este sábado, cuando efectivos policiales recorrían el sector de Colectora y Ñorquinco. En ese lugar identificaron a un hombre como parte de las tareas preventivas que se desarrollaban en la zona.

La situación cambió cuando los agentes realizaron la consulta correspondiente al Centro Inteligente de Seguridad. El sistema permitió establecer que sobre el hombre pesaban requerimientos judiciales activos.

Según la información obtenida, uno de los pedidos de captura había sido emitido por un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa relacionada con la comercialización de estupefacientes.

Intervino la Fiscalía y quedó detenido

Tras confirmar la vigencia de los requerimientos, los efectivos comunicaron la situación a la Fiscalía, que dispuso que el hombre permaneciera detenido.

A partir de esa decisión comenzaron las comunicaciones con los juzgados que habían solicitado su captura, con el objetivo de avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

El operativo permitió concretar la detención a partir de un control preventivo y la consulta inmediata de los antecedentes judiciales registrados en el sistema.

El rol del Centro Inteligente de Seguridad, clave

El procedimiento se desarrolló dentro del esquema de Río Negro Seguridad Inteligente, que combina el despliegue de los efectivos en territorio con herramientas tecnológicas y bases de datos para fortalecer las tareas de prevención.

En este caso, el acceso inmediato a la información judicial permitió determinar durante la identificación que el hombre era requerido por la Justicia y activar el procedimiento correspondiente.