Una maniobra imprudente con un camión dejó sin energía a toda Las Grutas y casi termina en tragedia

Un camión que elevó su batea debajo de una línea de media tensión provocó una descarga eléctrica que dejó sin servicio a toda la localidad de Las Grutas. El vehículo quedó expuesto a una situación de alto riesgo y, por la activación de los sistemas de protección, el conductor no sufrió heridas.

El hecho ocurrió cuando el camión se detuvo bajo una red de 33 kV que abastece de energía a miles de vecinos y, al levantar la batea, redujo la distancia de seguridad con el tendido eléctrico. La maniobra generó un arco voltaico que provocó la explosión de los neumáticos y la interrupción del suministro.

El corte afectó a toda la localidad

El episodio se registró este viernes 18 de septiembre por la tarde, alrededor de las 15.50, en Las Grutas. Desde la empresa distribuidora EDERSA explicaron que la falla fue detectada de inmediato por los equipos de protección de la línea, que actuaron en milésimas de segundos y desenergizaron la red para evitar consecuencias mayores.

Luego de la interrupción del servicio, las cuadrillas de la distribuidora se trasladaron al lugar para verificar la situación y constataron que el camionero se encontraba ileso. Finalmente, el suministro eléctrico fue restablecido cerca de las 16.30.

Advierten por el riesgo de operar maquinaria cerca de cables

Desde EDERSA remarcaron que el episodio sirve como advertencia sobre los peligros de utilizar maquinaria pesada cerca de tendidos eléctricos. Explicaron que existe la creencia de que una descarga solo ocurre al tocar un cable, pero la electricidad puede transmitirse por el aire cuando un objeto metálico se acerca demasiado a una línea.

Esta situación, conocida como arco eléctrico, puede producirse con elementos como bateas de camiones, plumas de grúas o escaleras de gran porte. Por ese motivo, recomendaron extremar las precauciones antes de realizar maniobras cerca de redes aéreas.

Las recomendaciones para evitar accidentes

Entre las principales medidas de seguridad, se indicó mantener una distancia mínima de tres metros entre cualquier parte de una máquina y las líneas aéreas de media tensión de 33 kV. Además, antes de elevar una batea, desplegar una pluma o mover equipos de gran tamaño, los conductores deben verificar visualmente la presencia de cables.

Las autoridades y la empresa eléctrica insistieron en que respetar estas medidas permite evitar accidentes graves y proteger tanto a quienes operan maquinaria como a los vecinos que dependen del servicio eléctrico.