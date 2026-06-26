La Policía detuvo a un joven de 24 años acusado de asesinar a su madre y ocultar el cadáver enterrándolo en el patio de la vivienda que compartían, en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón. La investigación se inició luego de que un amigo denunciara que el sospechoso le había confesado el crimen. El procedimiento se realizó en una casa ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200, tras una orden de allanamiento de urgencia solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Morón y autorizada por el Juzgado de Garantías N°5.

La causa comenzó cuando el Juzgado Correccional y Criminal N°49 de la Ciudad de Buenos Aires informó a la Justicia bonaerense que, en el marco de otra investigación por tentativa de homicidio, el acusado, Carlos Ignacio Costa Martínez, le habría contado a un amigo que había matado a su madre. El testigo se presentó ante las autoridades y relató esa confesión, lo que motivó el avance de la investigación y el pedido de allanamiento.

Durante el operativo, efectivos policiales y personal judicial encontraron el cuerpo de una mujer enterrado bajo tierra, dentro de una bolsa de residuos, en el patio de la vivienda. La víctima fue identificada como Graciela Martínez. Tras el hallazgo, la causa fue recaratulada como homicidio calificado y el sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia. Ahora, los investigadores trabajan para determinar cómo ocurrió el crimen, establecer la fecha de la muerte y reconstruir las circunstancias en las que el cuerpo fue ocultado en el inmueble.