Un perro buscará el olor del sospechoso: la novedosa pericia que autorizó la Justicia en Bariloche

Una técnica forense poco habitual será una de las próximas pruebas en la investigación por un homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego ocurrido en Bariloche. La Justicia autorizó que a uno de los imputados se le extraiga una muestra odorológica para que sea comparada con rastros de olor encontrados durante la pesquisa.

La medida había sido solicitada por el fiscal del caso y contó con el respaldo de la querella. Sin embargo, fue resistida por el defensor público penal, que se opuso al considerar que afectaba la garantía constitucional contra la autoincriminación. Finalmente, el juez de Garantías rechazó ese planteo y dio luz verde a la realización de la pericia.

El objetivo de la Fiscalía es determinar si el acusado estuvo dentro del vehículo que, según la investigación, fue utilizado para cometer el hecho y si tuvo contacto con las herramientas empleadas para ingresar a la vivienda donde ocurrió el violento episodio.

La técnica científica de identificación criminal consiste en comparar la "huella odorífera" de una persona con rastros de olor recolectados en la escena del delito o sobre distintos objetos secuestrados durante la investigación. El cotejo es realizado con perros especialmente entrenados para detectar coincidencias entre las muestras.

Durante la audiencia realizada a comienzos de esta semana, la Fiscalía sostuvo que se trata de una diligencia indispensable para avanzar en el esclarecimiento del caso y afirmó que no existe otra medida menos invasiva que permita obtener la misma información. Por su parte, la Defensa cuestionó tanto la necesidad de la prueba como su utilidad y proporcionalidad.

Al resolver la controversia, el juez entendió que la extracción de la muestra constituye una intervención mínima, razonable y proporcionada, y remarcó que no vulnera el derecho del imputado a no autoincriminarse porque no requiere ninguna declaración ni manifestación de voluntad, sino únicamente que permita la realización de una pericia técnica.

En consecuencia, ordenó que la extracción sea realizada por personal técnico especializado, bajo adecuadas condiciones de higiene y con la presencia de dos testigos hábiles. La causa investiga un homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego ocurrido en Bariloche. Según la acusación, el imputado habría actuado junto a otras personas.