La Policía del Neuquén demoró a un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura vigente durante un allanamiento realizado en el barrio Bouquet Roldán de la ciudad de Neuquén. Todo se desarrolló en el marco de una causa por hurto simlpe.

Cómo fue el allanamiento que termino con una persona demorado

A partir de una orden judicial personal policial de la Comisaría 3° realizó un allanamiento en una vivienda del Oeste neuquino. En medio del procedimiento, los uniformados secuestraron prendas de vestir de interés. De acuerdo con la causa, la ropa coincidiría con las prendas utilizadas por uno de los presuntos autores de hurto que se investiga.

Una vez finalizadas las actuaciones en el domicilio allanado, la persona demorada fue trasladada a la mencionada dependencia policial. En la Comisaría 3° se constató que el hombre registraba una orden de captura vigente.

Luego de haberse conocido esta novedad, los efectivos policiales informaron a la autoridad judicial competente y se dispuso la citación correspondiente ante la Fiscalía de Robos y Hurtos para regularizar la situación procesal del involucrado.

Tras la finalización del allanamiento, las autoridades pudieron avanzar en la investigación que lleva adelante la Policía en torno al hecho denunciado. No se descarta que en las próximas horas se continúe con las diligencias del caso.